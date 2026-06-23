盤中速報 - 化學股價指數類股表現疲軟，跌幅2.16%，總成交額8.40億
鉅亨網新聞中心
台股今日化學工業類股表現疲軟，23日11:19相關指數下跌2.16%，總成交額8.40億元，大盤占比0.4%。
該產業上漲家數3、下跌家數11、平盤家數0。領跌個股磐亞(4707-TW)23日11:18股價下跌2.1元，報21.1元，跌幅9.05%。
化學股價指數近5日上漲2.57%，櫃買市場加權指數上漲5.62%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.57%
|+5.62%
|近一月
|-3.61%
|+7.15%
|近三月
|+3.85%
|+38.09%
|近六月
|+18.27%
|+69.95%
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