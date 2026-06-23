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盤中速報 - 化學股價指數類股表現疲軟，跌幅2.16%，總成交額8.40億

鉅亨網新聞中心

台股今日化學工業類股表現疲軟，23日11:19相關指數下跌2.16%，總成交額8.40億元，大盤占比0.4%。

該產業上漲家數3、下跌家數11、平盤家數0。領跌個股磐亞(4707-TW)23日11:18股價下跌2.1元，報21.1元，跌幅9.05%。

化學股價指數近5日上漲2.57%，櫃買市場加權指數上漲5.62%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.57% +5.62%
近一月 -3.61% +7.15%
近三月 +3.85% +38.09%
近六月 +18.27% +69.95%

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