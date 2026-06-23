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盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅4.8%，總成交額146.75億

鉅亨網新聞中心

台股今日塑膠工業類股表現強勁，23日09:04相關指數上漲4.8%，總成交額146.75億元，大盤占比0.98%。

該產業上漲家數14、下跌家數6、平盤家數1。領漲個股南亞(1303-TW)23日09:04股價上漲10.5元，報163.0元，漲幅6.89%。

塑膠工業近5日上漲20.65%，集中市場加權指數上漲5.16%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 +20.65% +5.16%
近一月 +46.7% +12.95%
近三月 +49.21% +42.33%
近六月 +89.54% +69.6%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數47730.43-0.02%
南亞162.5+6.56%

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