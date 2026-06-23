盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅4.8%，總成交額146.75億
鉅亨網新聞中心
台股今日塑膠工業類股表現強勁，23日09:04相關指數上漲4.8%，總成交額146.75億元，大盤占比0.98%。
該產業上漲家數14、下跌家數6、平盤家數1。領漲個股南亞(1303-TW)23日09:04股價上漲10.5元，報163.0元，漲幅6.89%。
塑膠工業近5日上漲20.65%，集中市場加權指數上漲5.16%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+20.65%
|+5.16%
|近一月
|+46.7%
|+12.95%
|近三月
|+49.21%
|+42.33%
|近六月
|+89.54%
|+69.6%
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