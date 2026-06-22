鉅亨速報 - Factset 最新調查：先進(PGR-US)EPS預估上修至17.3元，預估目標價為220.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對先進(PGR-US)做出2026年EPS預估：中位數由17元上修至17.3元，其中最高估值19.14元，最低估值14.93元，預估目標價為220.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.14(19.14)
|18.65
|17.73
|最低值
|14.93(14.93)
|14.48
|14.55
|平均值
|17.16(17.02)
|16.3
|16.09
|中位數
|17.3(17)
|16.25
|16.1
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|939.49億
|1,010.09億
|1,035.08億
|最低值
|865.84億
|906.95億
|938.36億
|平均值
|891.32億
|951.41億
|993.35億
|中位數
|884.33億
|946.73億
|990.87億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.66
|1.18
|6.58
|14.40
|19.23
|營業收入
|476.77億
|495.86億
|620.82億
|753.43億
|876.37億
詳細資訊請看美股內頁：
先進(PGR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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