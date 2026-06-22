鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：先進(PGR-US)EPS預估上修至17.3元，預估目標價為220.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對先進(PGR-US)做出2026年EPS預估：中位數由17元上修至17.3元，其中最高估值19.14元，最低估值14.93元，預估目標價為220.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值19.14(19.14)18.6517.73
最低值14.93(14.93)14.4814.55
平均值17.16(17.02)16.316.09
中位數17.3(17)16.2516.1

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值939.49億1,010.09億1,035.08億
最低值865.84億906.95億938.36億
平均值891.32億951.41億993.35億
中位數884.33億946.73億990.87億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.661.186.5814.4019.23
營業收入476.77億495.86億620.82億753.43億876.37億

詳細資訊請看美股內頁：
先進(PGR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPGR

相關行情

台股首頁我要存股
先進204.87+0.22%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty