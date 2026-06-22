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盤中速報 - 費城半導體大漲1.89%，報14612.89點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間22日09:30，費城半導體上漲271.11點（或1.89%），暫報14612.89點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+7.26%
  • 近 1 月：+19.87%
  • 近 3 月：+86.97%
  • 近 6 月：+102.92%
  • 今年以來：+102.48%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲5.26%；安可(AMKR-US)上漲4.05%；英特爾(INTC-US)上漲4.02%；泰瑞達(TER-US)上漲3.63%；安森美半導體(ON-US)上漲3.58%。

部分成分股表現相對疲軟，高通(QCOM-US)下跌0.96%；安謀控股公司(ARM-US)下跌0.16%。


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費城半導體14601.491.81%
美光科技1187.44+4.71%
安可91.3301+0.96%
英特爾138.95+3.70%
泰瑞達443.71+1.32%
安森美半導體131.4328+8.07%
高通228.885+1.23%
安謀控股公司420.12-4.40%

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