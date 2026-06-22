盤中速報 - 費城半導體大漲1.89%，報14612.89點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間22日09:30，費城半導體上漲271.11點（或1.89%），暫報14612.89點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.26%
- 近 1 月：+19.87%
- 近 3 月：+86.97%
- 近 6 月：+102.92%
- 今年以來：+102.48%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲5.26%；安可(AMKR-US)上漲4.05%；英特爾(INTC-US)上漲4.02%；泰瑞達(TER-US)上漲3.63%；安森美半導體(ON-US)上漲3.58%。
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