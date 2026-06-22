鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-22 18:32

光麗 - KY(6431-TW) 今 (22) 日宣布，旗下子公司宸曜醫務管理顧問已完成收購嘉蒂保醫藥 100% 股權，交易完成後，嘉蒂保醫藥旗下 10 家藥局門市將以「達昌宸曜」作為藥局品牌名稱，正式納入光麗醫療健康服務版圖。

光麗指出，嘉蒂保醫藥旗下 10 家藥局據點涵蓋台北市、新北市與台中市，整體門市分布橫跨大台北都會生活圈與台中核心商圈，具備社區服務密度、在地客群基礎及通路延展性。

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光麗董事長王嘉瑋表示，此次完成嘉蒂保醫藥收購，進一步強化光麗「醫療服務、藥局通路、會員經營」的整合能力，並加速建立可複製、可擴張的社區健康服務平台。

達昌宸曜營運長黃煊堯則指出，未來達昌宸曜藥局、G 宸曜以及 Gloreau 寇芮安將結合集團醫療管理、保健及美妝產品、會員經營以及行銷資源，逐步提升單店營運效率與整體通路價值。

除藥局通路整合，周六新北首家診所「上醫宸曜診所」將開幕，光麗指出，該診所無進入新北醫療服務市場的重要據點，開幕後集團旗下醫療院所將達 6 家。未來上醫宸曜診所可望與達昌宸曜通路形成區域聯動，強化診所端醫療服務、藥局端健康諮詢與社區會員間的協同效益。