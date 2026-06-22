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盤後速報 - 信紘科(6667)次交易(23)日除息11.71元，參考價280.29元

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信紘科(6667-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.71元。

首日參考價為280.29元，相較今日收盤價292.00元，息值合計為11.71元，股息殖利率4.01%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/23 292.00 11.7052 4.01% 0.0
2025/06/27 221.5 8.55 3.86% 0.0
2024/06/27 188.5 6.46 3.43% 0.0
2023/06/15 84.5 4.24 5.02% 0.0
2022/07/05 61.4 2.94 4.79% 0.0


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