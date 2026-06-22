盤後速報 - 信紘科(6667)次交易(23)日除息11.71元，參考價280.29元
鉅亨網新聞中心
信紘科(6667-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.71元。
首日參考價為280.29元，相較今日收盤價292.00元，息值合計為11.71元，股息殖利率4.01%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/23
|292.00
|11.7052
|4.01%
|0.0
|2025/06/27
|221.5
|8.55
|3.86%
|0.0
|2024/06/27
|188.5
|6.46
|3.43%
|0.0
|2023/06/15
|84.5
|4.24
|5.02%
|0.0
|2022/07/05
|61.4
|2.94
|4.79%
|0.0
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