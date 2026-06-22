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盤後速報 - 南寶(4766)次交易(23)日除息18元，參考價354.0元

鉅亨網新聞中心

南寶(4766-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利18元。

首日參考價為354.0元，相較今日收盤價372.00元，息值合計為18.0元，股息殖利率4.84%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/23 372.00 18.0 4.84% 0.0
2025/06/19 338.0 19.0 5.62% 0.0
2024/06/20 386.5 15.0 3.88% 0.0
2023/06/21 176.5 10.0 5.67% 0.0
2022/08/04 135.5 6.0 4.43% 0.0


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