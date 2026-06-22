盤後速報 - 南寶(4766)次交易(23)日除息18元，參考價354.0元
鉅亨網新聞中心
南寶(4766-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利18元。
首日參考價為354.0元，相較今日收盤價372.00元，息值合計為18.0元，股息殖利率4.84%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/23
|372.00
|18.0
|4.84%
|0.0
|2025/06/19
|338.0
|19.0
|5.62%
|0.0
|2024/06/20
|386.5
|15.0
|3.88%
|0.0
|2023/06/21
|176.5
|10.0
|5.67%
|0.0
|2022/08/04
|135.5
|6.0
|4.43%
|0.0
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