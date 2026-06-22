盤後速報 - 達運光電(8045)下週(6月29日)除息1元，預估參考價61.0元
鉅亨網新聞中心
達運光電(8045-TW)下週(6月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(6月22日)收盤價62.00元計算，預估參考價為61.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
達運光電(8045-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為有線電視頭端,光收發訊機,放大器,接頭,監測系統。寬頻網路系統規劃,設計及安裝。多媒體視訊設備。近5日股價下跌1.45%，集中市場加權指數上漲5.2%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/29
|62.00
|0.99982
|1.61%
|0.0
|2025/07/03
|79.4
|1.96783
|2.48%
|0.0
|2024/06/25
|144.0
|4.5
|3.13%
|0.0
|2022/06/23
|11.4
|0.5
|4.39%
|0.0
|2021/07/29
|12.1
|0.5
|4.13%
|0.0
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