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盤後速報 - 達運光電(8045)下週(6月29日)除息1元，預估參考價61.0元

鉅亨網新聞中心

達運光電(8045-TW)下週(6月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(6月22日)收盤價62.00元計算，預估參考價為61.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

達運光電(8045-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為有線電視頭端,光收發訊機,放大器,接頭,監測系統。寬頻網路系統規劃,設計及安裝。多媒體視訊設備。近5日股價下跌1.45%，集中市場加權指數上漲5.2%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/29 62.00 0.99982 1.61% 0.0
2025/07/03 79.4 1.96783 2.48% 0.0
2024/06/25 144.0 4.5 3.13% 0.0
2022/06/23 11.4 0.5 4.39% 0.0
2021/07/29 12.1 0.5 4.13% 0.0

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