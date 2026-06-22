鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-22 11:40

智譜今 (22 日在港股早盤狂漲逾 40%，總市值一度突破 1 兆港元，達 1.16 兆港元，今年迄今累計上漲超過 20 倍，成為港股 AI 族群焦點，主要因為智譜上周三(17 日) 發布並開源新一代旗艦大模型 GLM-5.2，在 Artificial Analysis 綜合榜單中以 51 分成為開源模型 SOTA，與 Anthropic、OpenAI 並列全球前三甲。

東方證券分析指出，此前中國國產模型與海外頂尖閉源模型存在明顯差距，限制了中國國內 AI Coding 應用發展，而 GLM-5.2 首次闖入全球程式設計模型前三，且在長程交付、項目級上下文理解能力上表現突出，更符合軟體工程師的實戰需求，其卓越性能與開源屬性將顯著推動中國國內 AI Coding 產業。

‌



此外，華西證券認為，國產大模型 Token 消耗量維持快速提升態勢、中國重量級大模型廠商針對國產算力卡採購大單逐步落地，均可望維持國產算力的景氣度上行。

策略方面，華西證券認為，AI 大模型及應用、AI 算力基礎設施相關標的有望受益，其中 AI 大模型及應用相關標的包括智譜、Minimax、科大訊飛、合合資訊、金山辦公、福昕軟體、萬興科技、易點天下、中文線上。

至於 AI 算力基礎設施相關標的則包括寒武紀、海光資訊、天數智算、摩爾線程、沐曦股、芯原股、盛科通訊、瀾起科技、裕太微、萬通發展、品高股、中國長城、龍芯中科、華豐科技、意華股、航太電器、中際旭創、新易盛、勝宏科技、滬電股、景旺電子、生益科技、江海股、工業富聯。

目前，AI Coding 已成為 AI 商業化最快賽道。Anthropic 年化收入 (ARR) 上月初突破 470 億美元，OpenAI 的 Codex 周活躍用戶亦突破 400 萬，成長迅猛。