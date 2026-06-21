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盤中速報 - SAND大漲16.87%，報0.0596美元

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SAND(SAND)在過去 24 小時內漲幅超過16.87%，最新價格0.0596美元，總成交量達0.10億美元，總市值1.79億美元，目前市值排名第 67 名。

近 1 日最高價：0.0639美元，近 1 日最低價：0.0509美元，流通供給量：2,937,639,702。

The Sandbox由Pixowl於2011年推出，是一個基於區塊鏈的虛擬世界，允許用戶以遊戲形式創建，構建，購買和出售數字資產。 通過結合去中心化自治組織（DAO）和不可替代權杖（NFT）的力量，Sandbox為繁榮的遊戲社區創建了去中心化平臺。Sandbox平臺的主要任務是成功將區塊鏈技術引入主流遊戲。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.36%
  • 近 1 月：-28.23%
  • 近 3 月：-36.95%
  • 近 6 月：-57.32%
  • 今年以來：-55.86%

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