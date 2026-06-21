盤中速報 - SAND大漲16.87%，報0.0596美元

The Sandbox由Pixowl於2011年推出，是一個基於區塊鏈的虛擬世界，允許用戶以遊戲形式創建，構建，購買和出售數字資產。 通過結合去中心化自治組織（DAO）和不可替代權杖（NFT）的力量，Sandbox為繁榮的遊戲社區創建了去中心化平臺。Sandbox平臺的主要任務是成功將區塊鏈技術引入主流遊戲。