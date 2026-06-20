鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對東元(1504-TW)做出2026年EPS預估：中位數由2.94元下修至2.91元，其中最高估值4.6元，最低估值2.6元，預估目標價為78.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|4.6(4.6)
|7.41
|最低值
|2.6(2.6)
|3.26
|平均值
|3.1(3.09)
|4.13
|中位數
|2.91(2.94)
|3.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|69,855,000
|86,317,000
|最低值
|61,872,000
|70,537,000
|平均值
|66,793,000
|80,071,000
|中位數
|67,101,000
|82,356,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|5,242,070
|5,767,637
|5,830,061
|3,457,667
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|59,093,897
|55,234,746
|59,393,661
|58,315,216
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1504/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇