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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對智邦(2345-TW)做出2026年EPS預估：中位數由73.8元上修至75.77元，其中最高估值88.75元，最低估值64.08元，預估目標價為3222元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|88.75(88.75)
|139.48
|204.45
|最低值
|64.08(61.74)
|80.13
|128.77
|平均值
|75.12(74.01)
|104.34
|152.71
|中位數
|75.77(73.8)
|103.05
|144.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|398,392,220
|600,388,390
|850,650,280
|最低值
|324,840,000
|394,040,000
|558,300,010
|平均值
|357,581,470
|475,263,210
|660,541,290
|中位數
|350,263,440
|465,076,500
|637,062,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|26,341,712
|11,999,671
|8,920,165
|8,165,812
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|248,319,703
|110,424,744
|84,188,426
|77,205,223
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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