盤後速報 - 聯傑(3094)次交易(22)日除息0.25元，參考價38.0元
鉅亨網新聞中心
聯傑(3094-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。
首日參考價為38.0元，相較今日收盤價38.25元，息值合計為0.25元，股息殖利率0.65%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/22
|38.25
|0.25
|0.65%
|0.0
|2025/06/19
|25.9
|0.17
|0.66%
|0.0
|2024/06/19
|31.5
|0.61
|1.94%
|0.0
|2023/06/19
|34.1
|1.0
|2.93%
|0.0
|2022/07/27
|27.7
|0.9893
|3.57%
|0.0
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