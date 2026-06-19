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盤後速報 - 聯傑(3094)次交易(22)日除息0.25元，參考價38.0元

鉅亨網新聞中心

聯傑(3094-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。

首日參考價為38.0元，相較今日收盤價38.25元，息值合計為0.25元，股息殖利率0.65%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/22 38.25 0.25 0.65% 0.0
2025/06/19 25.9 0.17 0.66% 0.0
2024/06/19 31.5 0.61 1.94% 0.0
2023/06/19 34.1 1.0 2.93% 0.0
2022/07/27 27.7 0.9893 3.57% 0.0


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