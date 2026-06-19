盤後速報 - 恒耀國際(8349)下週(6月26日)除息1.54元，預估參考價39.41元
鉅亨網新聞中心
恒耀國際(8349-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.54元。
以今日(6月18日)收盤價40.95元計算，預估參考價為39.41元，息值合計為1.54元，股息殖利率3.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
恒耀國際(8349-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為國際貿易業。螺絲、螺帽、螺絲釘及鉚釘等製品製造業。熱處理業。近5日股價下跌2.38%，櫃買市場加權指數上漲9.82%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/26
|40.95
|1.536
|3.75%
|0.0
|2025/09/17
|50.4
|0.0
|0.0%
|0.9987
|2025/06/27
|53.1
|1.9974
|3.76%
|0.0
|2024/09/05
|72.4
|0.0
|0.0%
|0.9865
|2024/04/10
|67.5
|1.4981
|2.22%
|0.0
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