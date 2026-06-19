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盤後速報 - 恒耀國際(8349)下週(6月26日)除息1.54元，預估參考價39.41元

鉅亨網新聞中心

恒耀國際(8349-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.54元。

以今日(6月18日)收盤價40.95元計算，預估參考價為39.41元，息值合計為1.54元，股息殖利率3.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

恒耀國際(8349-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為國際貿易業。螺絲、螺帽、螺絲釘及鉚釘等製品製造業。熱處理業。近5日股價下跌2.38%，櫃買市場加權指數上漲9.82%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/26 40.95 1.536 3.75% 0.0
2025/09/17 50.4 0.0 0.0% 0.9987
2025/06/27 53.1 1.9974 3.76% 0.0
2024/09/05 72.4 0.0 0.0% 0.9865
2024/04/10 67.5 1.4981 2.22% 0.0

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