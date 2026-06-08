鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-08 11:13

受到美股重挫衝擊，台股當日開盤陷入恐慌性賣壓並一度狂殺逾 2700 點，伺服器導軌廠川湖 (2059-TW) 因 5 月營收突破 37 億元大關創歷史新高，獲本土法人喊出目標價 7500 元，今 (8) 日無懼大盤跌勢，開盤便跳空漲停來到 6180 元，再創新高價。

川湖日前公告 5 月營收首度站上 3 字頭，以 37.91 億元締造歷史新高紀錄，單月營收年增率擴大至 172%，月增幅則達 46%。累計今年前 5 月合併營收已飛越百億大關來到 118.4 億元，較去年同期勁揚 78.4%。

‌



展望後市，法人指出川湖產品線涵蓋處理器、交換器與儲存設備，下半年隨新世代 Vera Rubin 導入量產將推升營運更上一層樓。供應鏈預期上遊零組件 7 至 8 月可望啟動拉貨，整機櫃將在第四季底至明年第一季放量。