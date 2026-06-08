鉅亨網記者吳承諦 台北
受到美股重挫衝擊，台股當日開盤陷入恐慌性賣壓並一度狂殺逾 2700 點，伺服器導軌廠川湖 (2059-TW) 因 5 月營收突破 37 億元大關創歷史新高，獲本土法人喊出目標價 7500 元，今 (8) 日無懼大盤跌勢，開盤便跳空漲停來到 6180 元，再創新高價。
川湖日前公告 5 月營收首度站上 3 字頭，以 37.91 億元締造歷史新高紀錄，單月營收年增率擴大至 172%，月增幅則達 46%。累計今年前 5 月合併營收已飛越百億大關來到 118.4 億元，較去年同期勁揚 78.4%。
展望後市，法人指出川湖產品線涵蓋處理器、交換器與儲存設備，下半年隨新世代 Vera Rubin 導入量產將推升營運更上一層樓。供應鏈預期上遊零組件 7 至 8 月可望啟動拉貨，整機櫃將在第四季底至明年第一季放量。
在產能布局方面，川湖強調現有產能並非問題，美國德州休士頓新廠完成設備裝機，預計 6 月進行認證，並於 2026 年 9 至 10 月正式投入量產。台灣廠區也將持續推動川益三、四期擴建計畫，法人指出，在不考慮新產能貢獻下，現有川益二廠滿載時的單月營收已有機會超過 33 億元，後續成長空間仍大。
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