盤中速報 - 科林研發(LRCX-US)大跌5.02%，報369.41美元
鉅亨網新聞中心
科林研發(LRCX-US)截至台北時間17日03:17股價下跌19.51美元，報369.41美元，跌幅5.02%，成交量6,727,250（股），盤中最高價393.00美元、最低價369.41美元。
美股指數盤中表現
科林研發(LRCX-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+19.87%
- 近 1 月：+36.6%
- 近 3 月：+83.28%
- 近 6 月：+136.71%
- 今年以來：+127.2%
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