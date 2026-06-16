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盤中速報 - 科林研發(LRCX-US)大跌5.02%，報369.41美元

鉅亨網新聞中心

科林研發(LRCX-US)截至台北時間17日03:17股價下跌19.51美元，報369.41美元，跌幅5.02%，成交量6,727,250（股），盤中最高價393.00美元、最低價369.41美元。

美股指數盤中表現

科林研發(LRCX-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+19.87%
  • 近 1 月：+36.6%
  • 近 3 月：+83.28%
  • 近 6 月：+136.71%
  • 今年以來：+127.2%

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科林研發369.34-5.03%

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