G7研議「可信夥伴」機制 爭取使用美國最先進AI模型

鉅亨網編譯許家華 2026-06-17 09:00

在美國加強限制尖端人工智慧技術流向海外之際，多位外交消息人士透露，七大工業國集團 (G7) 領袖近日討論建立「可信夥伴(Trusted Partners)」機制，允許部分盟友國家或特定企業取得美國先進 AI 模型的使用權限，為非美國實體開闢一條繞過現有限制的新途徑。

（圖：REUTERS/TPG）

根據消息人士說法，與會代表在本周舉行的 G7 峰會期間，已與美國官員討論擴大先進 AI 模型存取權限的可能性。相關討論主要發生在法國依雲萊班 (Evian-les-Bains) 舉行的 G7 領袖峰會開幕晚宴場邊，由各國代表與美國商務部長 Howard Lutnick 進行交流。

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知情人士表示，目前討論中的「可信夥伴」資格可能涵蓋特定國家，也可能延伸至符合條件的企業，但相關談判仍在進行中，尚未形成正式政策框架。

此一構想出現的背景，與近期美國政府對最先進 AI 模型實施更嚴格的國安限制有關。

人工智慧公司 Anthropic 日前宣布，全面停止海外用戶使用旗下最先進模型 Fable 5 與 Mythos 5。該公司是在美國總統川普下令後採取相關措施。白宮認為，尖端 AI 模型具備重要戰略價值，若不加管制，可能對美國國家安全造成風險。

根據命令內容，美國要求 Anthropic 限制外國公民使用其最先進 AI 模型，以防止相關能力流向潛在競爭對手。

不過，部分 G7 國家認為，若盟友無法使用最新 AI 工具，可能削弱自身在網路安全與數位防禦領域的競爭力。

外交人士指出，若最終達成協議，G7 成員國將可利用這些先進模型強化網路防禦能力，以應對來自中國等競爭對手日益複雜的網路攻擊與資訊戰威脅。

一名白宮官員則表示，川普政府與盟友始終保持密切溝通，並持續就 Anthropic 模型相關國安議題進行協調。

值得注意的是，Anthropic 最受關注的先進模型之一 Mythos，原本即是專門為程式碼分析與漏洞偵測設計。

網路安全專家指出，Mythos 能快速發現軟體與系統中的弱點，大幅提升企業防禦能力；但同時也可能被惡意人士利用，協助尋找金融機構、政府機關或關鍵基礎設施的系統漏洞，因此被視為具有雙重用途 (Dual-use) 特性的高風險 AI 工具。

目前，歐盟也正尋求取得 Mythos 的有限使用權，以研究其對資訊安全、網路攻擊與監管政策可能帶來的影響。

在川普發布限制命令前，Anthropic 曾向超過 15 個國家的特定機構提供 Mythos 使用權限，用於檢測資訊系統漏洞與網路安全風險。

根據公司資料，參與測試的組織涵蓋醫療保健、通訊、電力供應與水資源等關鍵基礎設施領域，目的在於強化國家級網路防禦能力。

另一方面，AI 治理與產業競爭力也成為本屆 G7 峰會的重要議題。

根據先前報導，Anthropic、OpenAI 與 Alphabet 旗下 Google(GOOGL-US)高階主管預計出席周三 (17 日) 舉行的工作午餐會議，與各國領袖討論 AI 監管政策、基礎設施建設、算力網路及未來技術治理框架等議題。

分析人士指出，美國政府近期對 AI 模型實施的管制措施，已逐漸被視為與先進半導體出口限制類似的國安政策工具。未來若 G7 建立「可信夥伴」制度，可能形成類似於晶片出口管制中的盟友豁免機制，在維護國安與推動技術合作之間取得平衡。