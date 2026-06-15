鉅亨速報

盤中速報 - 萬潤(6187)急拉3.17%報1140.0元，成交2,281張

鉅亨網新聞中心

萬潤(6187-TW)近5分K漲速3.17%，15日11:35報1140.0元，成交2,281張，今日漲幅為5.07％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

萬潤(6187-TW)近5日股價下跌3.12% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 下跌 0.05%。櫃買市場加權指數 下跌 2.63%， 股價波動與大盤表現同步 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-494 張
  • 外資買賣超：-1,363 張
  • 投信買賣超：+869 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-31 張
  • 融券增減：+10 張


文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數45318.68+2.60%
萬潤1130+4.15%

鉅亨贏指標

了解更多

#一紅吃三黑

中強短弱
萬潤

70%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty