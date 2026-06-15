盤中速報 - 萬潤(6187)急拉3.17%報1140.0元，成交2,281張
鉅亨網新聞中心
萬潤(6187-TW)近5分K漲速3.17%，15日11:35報1140.0元，成交2,281張，今日漲幅為5.07％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
萬潤(6187-TW)近5日股價下跌3.12% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 下跌 0.05%。櫃買市場加權指數 下跌 2.63%， 股價波動與大盤表現同步 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-494 張
- 外資買賣超：-1,363 張
- 投信買賣超：+869 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-31 張
- 融券增減：+10 張
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