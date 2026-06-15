鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-15 11:35

在利率波動的環境下，壽險業宣告利率再度成為市場焦點，「4% 以上」的數字頻頻出現，讓不少民眾直覺以此作為衡量保單優劣的標準。然而，宣告利率的本質遠比表面呈現的更為複雜，友邦人壽指出，若僅以數字高低判斷，反而可能落入認知偏誤，影響個人或家庭整體長期保障與財務規劃。

宣告利率越高越好？友邦人壽打破迷思：從追逐高點到理解長期價值。(鉅亨網資料照)

友邦人壽表示，民眾首先必須釐清，「最高宣告利率」並不等同於所有保單的利率水準。除了保險公司的資產管理、風險成本、市場競爭等因素外，宣告利率也會依商品屬性、幣別、繳費年期及區隔資產帳戶投資績效而定，即便是同一家公司，旗下各張保單適用的宣告利率也可能存在顯著差異。市場常見的「最高宣告利率」多來自特定商品，並不具整體代表性，若直接套用為公司整體水平，容易產生誤解。

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進一步剖析，宣告利率本身具有調整特性，不同公司在利率變化的節奏與幅度上，也形成重要差異。部分業者會隨市場環境大幅上修或下調利率，以快速反映利率循環或競爭態勢，但這樣的調整同時也可能增加保單長期表現的不確定性。當利率曲線出現明顯起伏，即使某一時點的宣告利率具備吸引力，整體期間的累積效果仍可能受到影響。

因此，利變型壽險因其能預告未來一段期間利率水準，具備較高的可預期性，成為市場上受到青睞的商品類型；然而，在追求可見的利率優勢之際，也不應忽略其背後所代表的公司經營穩定度與調整機制，否則可能低估長期累積的不確定性。

以友邦人壽為例，其自 2017 年開始布局利率變動型壽險商品，不將宣告利率的制定當作競爭手段，而是回歸對保戶長期利益的承諾，其相關商品的宣告利率走勢長期維持相對穩定，未出現明顯劇烈波動，且利率水準亦多落於市場相對高位區間，呈現「穩定且具競爭力」的特質。這樣的表現，不僅反映其資產配置策略的一致性，也確保保單價值在不同市場環境下皆具可持續性。

同時，友邦人壽亦強調，利率策略的本質與「公平待客」精神息息相關。對保戶而言，資訊透明、風險可理解，以及商品價值的可預期性，遠比短期吸引力更為重要。若僅以局部最高利率進行溝通，卻未充分揭露商品差異與適用條件，反而可能造成認知落差。