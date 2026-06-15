盤中速報 - 台亞(2340)大漲7.23%，報37.1元
鉅亨網新聞中心
台亞(2340-TW)15日09:59股價上漲2.5元，報37.1元，漲幅7.23%，成交3,369張。
台亞(2340-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為有關光電半導體元件製造與銷售。有關半導體電子元件製造與銷售。以上各項目及其系統產品之研發設計製造銷售推廣及售後服務。
近5日股價下跌2.95%，集中市場加權指數下跌2%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,442 張
- 外資買賣超：-1,264 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-178 張
- 融資增減：-689 張
- 融券增減：-41 張
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