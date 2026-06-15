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盤中速報 - 港建(3093)大漲7.12%，報64.7元

鉅亨網新聞中心

港建(3093-TW)15日12:04股價上漲4.3元，報64.7元，漲幅7.12%，成交1,791張。

港建(3093-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為印刷電路板設備之銷售代理及售後服務。半導體封裝及電子組裝設備之銷售代理及售後服務。光通訊及太陽能設備之銷售代理及售後服務。

近5日股價下跌5.63%，櫃買市場加權指數下跌2.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-913 張
  • 外資買賣超：-920 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+7 張
  • 融資增減：+772 張
  • 融券增減：-27 張

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