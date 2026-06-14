盤中速報 - Ethena大漲9.38%，報0.09美元
鉅亨網新聞中心
Ethena(ENA)在過去 24 小時內漲幅超過9.38%，最新價格0.09美元，總成交量達0.21億美元，總市值7.17億美元，目前市值排名第 35 名。
近 1 日最高價：0.09美元，近 1 日最低價：0.08美元，流通供給量：8,492,187,500。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-12.92%
- 近 1 月：-35.26%
- 近 3 月：-27.59%
- 近 6 月：-66.64%
- 今年以來：-64.06%
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