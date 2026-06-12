助攻台廠投資美國！國家融保機制15銀行搶進7月開跑 首期籌資13.75億美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-12 18:35

國發會推動的「企業投資美國國家融資保證機制」首期募資傳捷報，成功吸引 15 家公民營銀行全力響應。國發會今（12）日舉辦企業投資美國融資保證機制出資意向書簽訂典禮。首期專款原規劃籌資 12 億美元，最終超乎預期達到 13.75 億美元，折合新台幣約 434 億元，預估將於 7 月初正式受理申請。此機制由國發基金與銀行端共同出資，可望協助台灣企業取得近 550 億美元的赴美投資融資額度，深化台美供應鏈合作。

出資意向書簽訂典禮，行政院副院長鄭麗君（圖中右）、國發會主委葉俊顯（圖中左）、財政部次長阮清華(圖右四)、金管會主委彭金隆(圖左五)、AIT處長谷立言(前右5)及各出資銀行代表共同合影。（圖：國發會）

行政院副院長鄭麗君致詞表示，台美長期以來在高科技領域是密切合作的重要經濟夥伴。雖然過去一年經貿談判始於貿易逆差，但逆差背後反映的是雙方互補、緊密合作的夥伴關係。展望未來，美國是全球人工智慧發展中心，台灣則是人工智慧時代不可替代的關鍵力量。台美合作將能共同發展，並鞏固民主陣營在高科技的領導地位，這也是今年 1 月台美簽署投資合作備忘錄時共同展望的戰略目標。

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備忘錄當中提出台灣模式，包含企業自主規劃投資、由政府信保機制支持金融機構提供上限 2500 億美元授信金融服務，以及台美合作共同打造產業聚落，美方政府則承諾協助土地、水電等基礎設施與便利的行政措施。

鄭麗君指出，透過此融資保證機制，邀請金融界與產業界攜手合作，展開擴大國際布局、深化在美投資的關鍵一步，藉此深化台美高科技戰略夥伴關係，打造民主供應鏈。

為籌措信保所需資金，國發會以國家融資保證機制運行，依保證成數最高五成、保證倍數 20 倍推算，整體專款需求約 62.5 億美元，預計分五期辦理。

國發會主委葉俊顯表示，推出融資保證機制的核心目的就是為了降低銀行的授信風險，支持金融機構提供企業授信，協助我國企業進軍美國供應鏈。葉俊顯強調，在根留台灣、布局全球的整體戰略下，會持續以台灣模式深化合作，為台美未來共同經濟發展願景與國安戰略目標奠定基礎。