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盤後速報 - 大統益(1232)次交易(15)日除息7.2元，參考價143.3元

鉅亨網新聞中心

大統益(1232-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.2元。

首日參考價為143.3元，相較今日收盤價150.50元，息值合計為7.2元，股息殖利率4.78%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/15 150.50 7.2 4.78% 0.0
2025/06/11 163.5 7.0 4.28% 0.0
2024/07/17 147.5 6.6 4.47% 0.0
2023/06/27 152.0 6.0 3.95% 0.0
2022/06/27 163.5 6.0 3.67% 0.0


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