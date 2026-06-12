盤後速報 - 大統益(1232)次交易(15)日除息7.2元，參考價143.3元
鉅亨網新聞中心
大統益(1232-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.2元。
首日參考價為143.3元，相較今日收盤價150.50元，息值合計為7.2元，股息殖利率4.78%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/15
|150.50
|7.2
|4.78%
|0.0
|2025/06/11
|163.5
|7.0
|4.28%
|0.0
|2024/07/17
|147.5
|6.6
|4.47%
|0.0
|2023/06/27
|152.0
|6.0
|3.95%
|0.0
|2022/06/27
|163.5
|6.0
|3.67%
|0.0
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