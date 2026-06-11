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盤中速報 - 科斯塔集團(CSGP-US)大跌5.02%，報32.51美元

鉅亨網新聞中心

科斯塔集團(CSGP-US)截至台北時間12日00:49股價下跌1.72美元，報32.51美元，跌幅5.02%，成交量3,150,098（股），盤中最高價34.06美元、最低價32.51美元。

美股指數盤中表現

科斯塔集團(CSGP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.49%
  • 近 1 月：+4.46%
  • 近 3 月：-26.12%
  • 近 6 月：-49.57%
  • 今年以來：-49.09%

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美股美股盤中盤中速報科斯塔集團

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科斯塔集團32.96-3.71%

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