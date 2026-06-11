鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-11 17:54

隨著全球高齡化加速、醫護短缺及 AI 發展，「在宅醫療與智慧照護」成為各國醫療體系轉型的重大方向，由貿協主辦第 20 屆的「台灣國際醫療暨健康照護展 (Medical Taiwan 2026)」即將於 6 月 25-27 日於世貿一館登場。此次共集結 287 家參展商、462 個攤位，以「創新長照」、「智慧醫療」及「醫材廊道」三大主題，也展現台灣醫療科技業供應鏈與創新實力。

作為亞洲醫療產業交流平台，Medical Taiwan 不僅展示最新醫材技術與健康照護解決方案，更聚焦全球最關注的醫療轉型議題，也同步串聯 6 月 24 日 - 27 日舉辦的「台北國際食品展」，從疾病預防、精準營養、智慧診療到術後復健，打造涵蓋全齡健康照護的一站式採購與合作平台。

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貿協表示，今年展覽集結醫療科技、智慧照護與跨域創新能量，完整呈現 AI 技術從醫院走向家庭，成為未來照護的重要基礎建設，其中由醫療器材商業同業公會全國聯合會及台灣醫療暨生技器材工業同業公會共同打造的「科技輔具及智慧醫材主題館」與「創新醫材主題館」，將透過情境展示呈現 AI 輔助診斷、智慧照護及臨床應用成果。

「數位健康永續未來館」聚焦 AI 影像分析、非侵入式監測及 5G 遠距醫療應用，展現智慧醫院與遠距照護的未來樣貌，另近年備受矚目的智慧紡織技術亦將於展中亮相，透過將生理監測功能整合至穿戴式布料，實現居家健康監測與長期照護管理，讓醫療從院內延伸至日常生活場域。

邁入第 4 屆的 M-novator 新創展區，也集結來自 5 國共 11 家新創團隊，展示癌症早期檢測、AI 姿態矯正穿戴裝置等前瞻技術。備受矚目的 M-novator Demo Day 將於 6 月 25 日登場，吸引國際創投、企業投資部門及產業夥伴參與，成為技術授權、跨域合作及投資媒合的重要平台。

此外，今年規模擴大的日本館亦展出多項因應超高齡社會需求的創新解決方案，包括 AI 吞嚥功能監測系統、智慧空間安全防護技術等，呈現臺日兩地在高齡照護領域的創新成果與合作潛力。

面對數位轉型浪潮，今年貿協也廣邀亞太及歐洲重要醫療產業組織及專業買主來台交流，並首度擴大辦理五場國際買主採購洽談會，預計吸引超過 700 位國際醫療器材、生命科學及醫療科技領域專業人士參與。

貿協指出，從買主需求觀察，遠距醫療基礎設施、智慧診斷系統及精準檢測設備已成為市場關注焦點，包括阿爾及利亞 MEDSTRAT SARL 尋求自動化分析系統；美國 19Labs 鎖定遠距醫療與 AI 診斷工具；羅馬尼亞 Medical Gazplus 積極洽詢 AI 放射影像軟體等。

貿協表示，今年論壇「RX FOR FUTURE 療解未來」匯聚國內外醫療政策制定者、醫療機構及科技專家，探討智慧醫療發展趨勢與產業商機，6 月 25 日論壇主題「全球在宅醫療與制度轉型新趨勢」，將聚焦美、日、澳及以色列等國如何透過 Hospital at Home 模式，將急性照護服務延伸至家庭場域。

6 月 26 日「台灣智慧醫療則從科技支撐到永續照護的新藍圖」則將深入探討長照 3.0 政策下的科技應用及 AI 如何協助提升醫療效率、改善照護品質與醫院經營模式。