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盤後速報 - 和泰車(2207)次交易(12)日除息20元，參考價469.5元

鉅亨網新聞中心

和泰車(2207-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利20元。

首日參考價為469.5元，相較今日收盤價489.50元，息值合計為20.0元，股息殖利率4.09%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/12 489.50 20.0 4.09% 0.0
2025/07/02 584.0 20.0 3.42% 0.0
2024/06/20 640.0 20.0 3.13% 0.0
2023/08/03 738.0 2.0 0.27% 0.2
2022/07/08 618.0 20.0 3.24% 0.0


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