盤後速報 - 和泰車(2207)次交易(12)日除息20元，參考價469.5元
鉅亨網新聞中心
和泰車(2207-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利20元。
首日參考價為469.5元，相較今日收盤價489.50元，息值合計為20.0元，股息殖利率4.09%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/12
|489.50
|20.0
|4.09%
|0.0
|2025/07/02
|584.0
|20.0
|3.42%
|0.0
|2024/06/20
|640.0
|20.0
|3.13%
|0.0
|2023/08/03
|738.0
|2.0
|0.27%
|0.2
|2022/07/08
|618.0
|20.0
|3.24%
|0.0
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