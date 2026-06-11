鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-11 17:09

工業電腦廠磐儀 (3594-TW)5 月 2.6 億元，營收創歷史新高，月增 38%、年增 53%，累計前 5 月營收 9.65 億元，年增 40%，隨著全球邊緣 AI 與自動化需求持續升溫，下半年營運動能可望延續，可望將優於上半年。

近期磐儀也透過密集參展串聯全球市場，以多元 AI 邊緣運算與智慧應用解決方案，聚焦影像 AI、車載電腦、智慧製造與醫療等垂直市場，展現產品整合與客製化能力，市場反應熱絡。

‌



盤儀於上周落幕的 COMPUTEX 主打高可靠度嵌入式電腦及車用平台，強調 IP 等級防護與嚴苛環境應用能力，同時強化與 AI 晶片平台合作，鎖定智慧交通與工業自動化市場，並藉由模組化設計提升導入效率，有助擴大接單機會。

針對美國市場布局，磐儀將參與 2026 年美國 Automate 展會，切入機器人與智慧製造供應鏈，並於美國 ITS(智慧運輸系統) 及 InfoComm 等國際展覽中亮相，強化品牌能見度與解決方案輸出能力，進一步拓展北美市場版圖。