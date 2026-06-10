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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2026年EPS預估：中位數由10.19元上修至10.27元，其中最高估值12.31元，最低估值8.5元，預估目標價為625元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|12.31(12.31)
|21.66
|32.44
|最低值
|8.5(8.5)
|9.94
|20.95
|平均值
|10.5(10.48)
|16.95
|24.8
|中位數
|10.27(10.19)
|16.76
|23.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25,213,770
|33,802,890
|39,865,090
|最低值
|22,611,000
|26,094,000
|32,806,790
|平均值
|23,707,360
|29,689,900
|36,352,210
|中位數
|23,675,900
|29,999,310
|36,366,630
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|2,477,894
|2,286,178
|746,004
|6,038,731
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,812,135
|18,454,847
|15,427,335
|23,511,086
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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