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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對弘塑(3131-TW)做出2026年EPS預估：中位數由69.62元下修至67.96元，其中最高估值79.47元，最低估值60.86元，預估目標價為4000元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|79.47(79.47)
|118.67
|173.71
|最低值
|60.86(60.86)
|85.12
|105.57
|平均值
|68.41(69.06)
|103.46
|149.41
|中位數
|67.96(69.62)
|106.87
|159.19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10,363,490
|15,552,850
|20,574,330
|最低值
|7,789,000
|10,013,000
|16,546,300
|平均值
|8,720,000
|12,535,930
|18,092,790
|中位數
|8,597,360
|12,651,500
|17,625,270
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,327,396
|845,447
|616,340
|722,106
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,514,495
|4,073,463
|3,543,994
|3,723,376
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3131/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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