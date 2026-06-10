營收速報 - 富榮綱(3115)5月營收82萬元年增率高達428.39％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為313萬元，累計年增率187.43%。
最新價為9.73元，近5日股價上漲6.98%，相關電子零組件類指數下跌-2.23%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+11 張
- 外資買賣超：+11 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|82萬
|428%
|-6%
|26/4
|87萬
|0%
|1%
|26/3
|86萬
|0%
|0%
|26/2
|0.00
|0%
|-100%
|26/1
|58萬
|-38%
|9%
|25/12
|53萬
|-40%
|-7%
富榮綱(3115-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業；電器及視聽電子產品製造業；模具製造業；。電子材料批發業；鋼鐵、鋁、銅及鎂基本工業；電子材料零售業。國際貿易業；其他金屬製品製造業；資訊軟體服務業；其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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