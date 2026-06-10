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營收速報 - 富榮綱(3115)5月營收82萬元年增率高達428.39％

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富榮綱(3115-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣82萬元，年增率428.39%，月增率-6.08%。

今年1-5月累計營收為313萬元，累計年增率187.43%。

最新價為9.73元，近5日股價上漲6.98%，相關電子零組件類指數下跌-2.23%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+11 張
  • 外資買賣超：+11 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 82萬 428% -6%
26/4 87萬 0% 1%
26/3 86萬 0% 0%
26/2 0.00 0% -100%
26/1 58萬 -38% 9%
25/12 53萬 -40% -7%

富榮綱(3115-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業；電器及視聽電子產品製造業；模具製造業；。電子材料批發業；鋼鐵、鋁、銅及鎂基本工業；電子材料零售業。國際貿易業；其他金屬製品製造業；資訊軟體服務業；其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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