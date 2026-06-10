盤後速報 - 德律(3030)次交易(11)日除息7元，參考價316.0元
鉅亨網新聞中心
德律(3030-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。
首日參考價為316.0元，相較今日收盤價323.00元，息值合計為7.0元，股息殖利率2.17%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/11
|323.00
|7.0
|2.17%
|0.0
|2025/06/13
|132.0
|5.0
|3.79%
|0.0
|2024/06/14
|181.0
|3.3
|1.82%
|0.0
|2023/06/15
|64.0
|4.5
|7.03%
|0.0
|2022/06/10
|66.8
|3.3
|4.94%
|0.0
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