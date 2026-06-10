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盤後速報 - 德律(3030)次交易(11)日除息7元，參考價316.0元

鉅亨網新聞中心

德律(3030-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。

首日參考價為316.0元，相較今日收盤價323.00元，息值合計為7.0元，股息殖利率2.17%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/11 323.00 7.0 2.17% 0.0
2025/06/13 132.0 5.0 3.79% 0.0
2024/06/14 181.0 3.3 1.82% 0.0
2023/06/15 64.0 4.5 7.03% 0.0
2022/06/10 66.8 3.3 4.94% 0.0


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