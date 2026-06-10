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盤後速報 - 台積電(2330)次交易(11)日除息6元，參考價2249.0元

鉅亨網新聞中心

台積電(2330-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

首日參考價為2249.0元，相較今日收盤價2255.00元，息值合計為6.0元，股息殖利率0.27%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/11 2255.00 6.00004 0.27% 0.0
2026/03/17 1845.0 6.0 0.33% 0.0
2025/12/11 1505.0 5.00001 0.33% 0.0
2025/09/16 1255.0 5.00002 0.4% 0.0
2025/06/12 1065.0 4.50002 0.42% 0.0


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