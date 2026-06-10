盤後速報 - 台積電(2330)次交易(11)日除息6元，參考價2249.0元
鉅亨網新聞中心
台積電(2330-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。
首日參考價為2249.0元，相較今日收盤價2255.00元，息值合計為6.0元，股息殖利率0.27%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/11
|2255.00
|6.00004
|0.27%
|0.0
|2026/03/17
|1845.0
|6.0
|0.33%
|0.0
|2025/12/11
|1505.0
|5.00001
|0.33%
|0.0
|2025/09/16
|1255.0
|5.00002
|0.4%
|0.0
|2025/06/12
|1065.0
|4.50002
|0.42%
|0.0
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