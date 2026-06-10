盤後速報 - 台積電(2330)次交易(11)日除息6元，參考價2249.0元

英特爾翻身了？Google傳下逾300萬顆AI晶片大單 股價應聲飆漲

〈電子五哥營收〉緯創5月營收創單月次高 AI伺服器業務全年向上趨勢不變

台股慘跌 5家券商湧海量用戶下單卡卡 證期局證實：已辦理資安通報