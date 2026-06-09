盤中速報 - 泰瑞達(TER-US)大跌5.78%，報353.03美元
鉅亨網新聞中心
泰瑞達(TER-US)截至台北時間09日21:49股價下跌21.66美元，報353.03美元，跌幅5.78%，成交量1,188,609（股），盤中最高價395.65美元、最低價352.55美元。
美股指數盤中表現
泰瑞達(TER-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.41%
- 近 1 月：+4.15%
- 近 3 月：+37.22%
- 近 6 月：+84.59%
- 今年以來：+93.58%
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