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盤中速報 - 泰瑞達(TER-US)大跌5.78%，報353.03美元

鉅亨網新聞中心

泰瑞達(TER-US)截至台北時間09日21:49股價下跌21.66美元，報353.03美元，跌幅5.78%，成交量1,188,609（股），盤中最高價395.65美元、最低價352.55美元。

美股指數盤中表現

泰瑞達(TER-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.41%
  • 近 1 月：+4.15%
  • 近 3 月：+37.22%
  • 近 6 月：+84.59%
  • 今年以來：+93.58%

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美股美股盤中盤中速報泰瑞達

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道瓊指數50465.70-0.63%
NASDAQ25236.74-2.67%
費城半導體12063.27-6.54%
泰瑞達350.79-6.38%

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