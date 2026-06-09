盤中速報 - 費城半導體大跌2.01%，報12647點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間09日10:46，費城半導體下跌259.7點（或2.01%），暫報12647.00點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.45%
- 近 1 月：+9.61%
- 近 3 月：+71.75%
- 近 6 月：+75%
- 今年以來：+82.22%
焦點個股
費城半導體成分股以高通(QCOM-US)領跌。高通(QCOM-US)下跌6.87%；和康電訊(MTSI-US)下跌2.69%；格羅方德(GFS-US)下跌2.43%；博通(AVGO-US)下跌2.15%；安森美半導體(ON-US)下跌2.11%。
部分成分股表現相對穩健，科磊(KLAC-US)上漲7.25%；英特格(ENTG-US)上漲6.91%；泰瑞達(TER-US)上漲5.27%；安可(AMKR-US)上漲5.05%；艾司摩爾(ASML-US)上漲4.33%。
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