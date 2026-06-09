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盤中速報 - 費城半導體大跌2.01%，報12647點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間09日10:46，費城半導體下跌259.7點（或2.01%），暫報12647.00點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.45%
  • 近 1 月：+9.61%
  • 近 3 月：+71.75%
  • 近 6 月：+75%
  • 今年以來：+82.22%

焦點個股


費城半導體成分股以高通(QCOM-US)領跌。高通(QCOM-US)下跌6.87%；和康電訊(MTSI-US)下跌2.69%；格羅方德(GFS-US)下跌2.43%；博通(AVGO-US)下跌2.15%；安森美半導體(ON-US)下跌2.11%。

部分成分股表現相對穩健，科磊(KLAC-US)上漲7.25%；英特格(ENTG-US)上漲6.91%；泰瑞達(TER-US)上漲5.27%；安可(AMKR-US)上漲5.05%；艾司摩爾(ASML-US)上漲4.33%。


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費城半導體12501.36-3.14%
高通201.635-7.41%
和康電訊348.9-3.58%
格羅方德73.75-4.60%
博通380.4-4.08%
安森美半導體115.04-4.85%
科磊2102.355-0.27%
英特格141.88+6.91%
泰瑞達394.45+5.27%
安可69.8+2.21%
艾司摩爾1824.85+4.33%

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