鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital CorporationAPLD-US的目標價調升至69元，幅度約4.55%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Applied Digital Corporation(APLD-US)提出目標價估值：中位數由66元上修至69元，調升幅度4.55%。其中最高估值106元，最低估值40元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Applied Digital Corporation評價：積極樂觀13位、保持中立0位、保守悲觀0位。
Applied Digital Corporation今(9日)收盤價為44.895元。近5日股價下跌4.55%，標普指數下跌2.56%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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