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盤後速報 - 特力(2908)下週(6月16日)除息0.55元，預估參考價20.65元

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特力(2908-TW)下週(6月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.55元。

以今日(6月9日)收盤價21.20元計算，預估參考價為20.65元，息值合計為0.55元，股息殖利率2.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

特力(2908-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為一般進出口貿易業務及其有關之國內外買賣業務(許可業務除外)。代理國內外廠商產品之銷售及投標業務。代理國內外廠商之採購及投標業務。近5日股價下跌0.7%，集中市場加權指數下跌4.05%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/16 21.20 0.55 2.59% 0.0
2025/06/16 20.9 0.9 4.31% 0.0
2024/06/13 21.75 0.58317 2.68% 0.0
2023/06/15 21.3 1.28 6.01% 0.0
2022/06/15 22.6 1.28 5.66% 0.0

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