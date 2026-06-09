盤後速報 - 特力(2908)下週(6月16日)除息0.55元，預估參考價20.65元
鉅亨網新聞中心
特力(2908-TW)下週(6月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.55元。
以今日(6月9日)收盤價21.20元計算，預估參考價為20.65元，息值合計為0.55元，股息殖利率2.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
特力(2908-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為一般進出口貿易業務及其有關之國內外買賣業務(許可業務除外)。代理國內外廠商產品之銷售及投標業務。代理國內外廠商之採購及投標業務。近5日股價下跌0.7%，集中市場加權指數下跌4.05%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/16
|21.20
|0.55
|2.59%
|0.0
|2025/06/16
|20.9
|0.9
|4.31%
|0.0
|2024/06/13
|21.75
|0.58317
|2.68%
|0.0
|2023/06/15
|21.3
|1.28
|6.01%
|0.0
|2022/06/15
|22.6
|1.28
|5.66%
|0.0
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