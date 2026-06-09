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盤後速報 - 運錩(2069)下週(6月16日)除息1元，預估參考價19.05元

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運錩(2069-TW)下週(6月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(6月9日)收盤價20.05元計算，預估參考價為19.05元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

運錩(2069-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為不銹鋼板、捲裁切。不銹鋼捲分條。不銹鋼板表面處理。近5日股價上漲2.04%，集中市場加權指數下跌4.05%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/16 20.05 1.0 4.99% 0.0
2025/06/20 15.75 0.9 5.71% 0.0
2024/06/28 16.45 0.5 3.04% 0.0
2023/07/11 19.7 1.0 5.08% 0.0
2022/07/12 22.45 2.2 9.8% 0.0

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