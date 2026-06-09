盤後速報 - 運錩(2069)下週(6月16日)除息1元，預估參考價19.05元
鉅亨網新聞中心
運錩(2069-TW)下週(6月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(6月9日)收盤價20.05元計算，預估參考價為19.05元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
運錩(2069-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為不銹鋼板、捲裁切。不銹鋼捲分條。不銹鋼板表面處理。近5日股價上漲2.04%，集中市場加權指數下跌4.05%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/16
|20.05
|1.0
|4.99%
|0.0
|2025/06/20
|15.75
|0.9
|5.71%
|0.0
|2024/06/28
|16.45
|0.5
|3.04%
|0.0
|2023/07/11
|19.7
|1.0
|5.08%
|0.0
|2022/07/12
|22.45
|2.2
|9.8%
|0.0
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