鉅亨速報

營收速報 - 創新服務(7828)5月營收1.12億元年增率高達258.64％

鉅亨網新聞中心

創新服務(7828-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣1.12億元，年增率258.64%，月增率-13.6%。

今年1-5月累計營收為3.95億元，累計年增率198.95%。

最新價為1550元，近5日股價上漲4.14%，相關半導體類指數下跌-10.09%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+114 張
  • 外資買賣超：+42 張
  • 投信買賣超：+92 張
  • 自營商買賣超：-20 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 1.12億 259% -14%
26/4 1.30億 32087% 104%
26/3 6,369萬 9% 309%
26/2 1,558萬 -63% -79%
26/1 7,301萬 23300% -60%
25/12 1.83億 -5% 49%

創新服務(7828-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體自動化設備開發、製造及銷售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報5月營收創新服務

相關行情

台股首頁我要存股
創新服務1550+2.65%
美元/台幣31.618+0.12%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty