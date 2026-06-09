營收速報 - 創新服務(7828)5月營收1.12億元年增率高達258.64％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為3.95億元，累計年增率198.95%。
最新價為1550元，近5日股價上漲4.14%，相關半導體類指數下跌-10.09%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+114 張
- 外資買賣超：+42 張
- 投信買賣超：+92 張
- 自營商買賣超：-20 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|1.12億
|259%
|-14%
|26/4
|1.30億
|32087%
|104%
|26/3
|6,369萬
|9%
|309%
|26/2
|1,558萬
|-63%
|-79%
|26/1
|7,301萬
|23300%
|-60%
|25/12
|1.83億
|-5%
|49%
創新服務(7828-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體自動化設備開發、製造及銷售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 日月光投控(3711)5月營收630.33億元年增率高達28.57％
- 營收速報 - 晶彩科(3535)5月營收1.11億元年增率高達2229.03％
- 營收速報 - 艾訊(3088)5月營收8.60億元年增率高達49.04％
- 營收速報 - 佰鴻(3031)5月營收1.19億元年增率高達32.23％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇