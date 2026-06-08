鉅亨網編輯林羿君 2026-06-09 07:49

伊朗與以色列已同意降溫針對彼此的襲擊。在此之前，雙方衝突驟然升級，不僅威脅到瀕臨脫軌的和平談判，也促使美國總統川普出面大聲疾呼，要求局勢克制降溫。

伊朗、以色列承諾克制襲擊 避免和平談判破局。(圖:shutterstock)

以色列總理納坦雅胡在周一 (8 日) 發表的電視聲明中表示，以方目前將暫緩對伊朗的攻勢，但若德黑蘭當局再次發動襲擊，以色列必將予以回擊。

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不過在此之前，以色列當地電視台 N12 報導指出，以軍在黎巴嫩南部針對伊朗支持的真主黨（Hezbollah）武裝分子的軍事行動仍將持續進行。

伊朗先前已宣布結束針對以色列的軍事行動。然而，根據伊朗半官方的法斯通訊社（Fars）引述聲明指出，伊朗中央司令部警告，若以色列持續發動攻擊（包括在黎巴嫩南部），「將面臨比以往更嚴厲、更具毀滅性的打擊」。

雙方之所以做出上述妥協承諾，主要是川普於週一與納坦雅胡進行電話會談後的結果。白宮官員隨後證實了這通電話，但並未透露具體的對話細節。

納坦雅胡則對外表示，他已明確告知川普，以色列堅守其自衛權。

對於德黑蘭當局警告「若以軍繼續在黎巴嫩對真主黨採取敵對行動，將招致伊朗新一輪反擊」一事，納坦雅胡也強硬回絕，並直言：「這種對等牽制的邏輯，我們絕不容忍。」

這一連串隔空交鋒，凸顯川普正試圖避免衝突進一步升級。川普多次表示，結束這場戰爭的談判已進入最後階段。他稍早在社群媒體發文稱，最終停火談判「正在推進中，除非被無知或愚蠢所阻礙」。

然而，這場短暫的退讓依然難掩局勢的脆弱本質。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在社群貼文中強調，伊朗「既未放棄戰場，也未離開談判桌」，顯示局勢隨時可能再度緊繃。

在週一晚間為南卡羅來納州共和黨人舉行的電話造勢大會上，川普如同以往無數次一樣，再度預言這場戰爭將迅速且圓滿地結束。