鉅亨網新聞中心 2026-06-09 10:21

被譽為中國「國產 GPU 四小龍」之一的燧原科技，科創板 IPO 迎來關鍵進展。根據上交所最新公告，燧原科技首發申請將於 6 月 15 日上會審議。若順利過關，繼摩爾線程、沐曦股份及壁仞科技之後，燧原將成為第四家登陸資本市場的「GPU 四小龍」成員，象徵中國 AI 晶片新創陣營全面完成上市布局。

成立於 2018 年 3 月的燧原科技，在過去 8 年間展現了強勁的研發實力，自主迭代出四代架構共 5 款雲端 AI 晶片，並建構起涵蓋 AI 加速卡、智算系統以及自研軟體平台的完整產品生態系。

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與摩爾線程等同業採用的 GPGPU 架構不同，燧原科技走的是 DSA（特定領域架構）路線。

底層硬體方面，燧原科技基於自主指令集，研發出對標國際巨頭輝答技術的原創自主 GCU-CARE 加速運算單元，與 GCU-LARE 片間高速互連技術。

軟體生態上，燧原科技也選擇不依賴輝達的 CUDA 生態，而是堅持自研專屬的計算與程式設計工具，走出獨特的國產自主化道路。

根據招股書上會稿，燧原科技此次 IPO 計劃募集資金高達 60 億元人民幣。

這筆龐大的資金將全數用於核心技術的深耕，包含投入 15.03 億元與 11.97 億元分別用於第五代和第六代 AI 晶片系列產品的研發及產業化項目，並將剩餘的 33 億元挹注於先進人工智慧軟硬體協同創新項目，力求在算力晶片市場中持續保持技術領先。

財務表現方面，受惠於近年來中國國產 AI 算力需求的爆發式增長，燧原科技的營收規模呈現驚人的擴張態勢。2023 年至 2025 年期間，公司營業收入分別達到 3.01 億元、7.22 億元及 9.90 億元；今年第一季度更實現營收 2.87 億元，同比大幅增長 1474.85%。

從營收結構來看，AI 加速卡及模組是公司的絕對支柱，占 2025 年主營業務收入的 86.83%，而智算系統及集群則占 13.00%。

然而，由於雲端 AI 晶片研發極具高投入、長週期的特點，公司目前仍處於虧損狀態，2025 年歸母淨利潤為負 11.64 億元。

除了財務虧損外，招股書也揭示了股權結構較為分散，以及對單一龍頭客戶騰訊存在高度關聯銷售的經營風險。由於騰訊為國內 AI 算力的主要採購方，燧原科技預計未來一段時期內對騰訊銷售佔比較高的情況仍將持續。

燧原科技也坦言，若未來產品迭代無法跟上騰訊的技術需求，或國內頭部互聯網廠商下調 AI 資本開支，將對其業務與業績產生不利影響。

儘管面臨挑戰，中國國產晶片賽局在資本市場上依舊展現出驚人的吸金與造富效應。先前上市的摩爾線程與沐曦股份，在上市首日分別寫下 425.46% 及 692.95% 的暴漲神話，目前市值均維持在 2800 億元人民幣的高位。

對於市場高度關切的轉虧為盈時間點，燧原科技在招股書中給出了樂觀且明確的預測。