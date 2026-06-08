鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-09 01:18

永豐金 (2890-TW) 公布 2026 年 5 月自結損益，在核心子公司強勁獲利帶動下，今年前 5 月累計稅後純益達 202.91 億元，較去年同期大幅成長 96%；累計每股稅後純益 (EPS) 為 1.4 元；年化股東權益報酬率 (ROE) 高達 18.98%，各項財務表現皆刷新公司歷史同期新高紀錄。核心子公司永豐銀行累計獲利更是連續第六年改寫新高紀錄。

觀察 5 月獲利表現，永豐金控單月稅後純益為 44.58 億元，較上月減少 9%，但較去年同期大幅增長 235%。公司表示，月度間的獲利略為減少，主要受到 5 月份所得稅費用較高影響。

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子公司方面，永豐金證券 5 月稅後純益為 19.48 億元 (月增 1%)。雖然本月手續費淨收益有顯著成長，但因 5 月所得稅費用較高，抵銷了部分增幅；相較之下，4 月則因股市回升而認列了所得稅利益 。

永豐銀行 5 月稅後純益為 18.22 億元 (月減 8%)。月減主因是手續費淨收益減少，以及當月提存費用較高。

京城銀行 5 月稅後純益為 8 億元 (月增 62%)。單月表現強勁，主要由利息與手續費淨收益增加帶動，並有隨個案呆帳回收的挹注 。

觀察今年 1 至 5 月的累積表現，子公司永豐銀行稅後純益達 111.61 億元 (年增 18%)，連續第六年創下獲利新高。主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益雙雙成長，分別年增 25% 與 10%。資產品質方面維持優異，逾放比率僅為 0.10% 。

永豐金證券稅後純益達 62.44 億元，相較去年同期暴增 327%，同樣創下歷史同期新高。主因受惠於經紀與泛財管手續費淨收益顯著成長 (手續費年增達 129%)，以及資本利得表現優異 。