鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至47.71元，預估目標價為360元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2026年EPS預估：中位數由46.04元上修至47.71元，其中最高估值61.5元，最低估值31.62元，預估目標價為360元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|61.5(61.5)
|90.06
|94.19
|最低值
|31.62(31.62)
|27.54
|39.63
|平均值
|47.14(46.69)
|60.24
|56.19
|中位數
|47.71(46.04)
|59.34
|47.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|332,719,110
|517,650,770
|605,531,040
|最低值
|195,411,980
|204,678,460
|268,186,000
|平均值
|271,085,690
|350,775,390
|366,237,470
|中位數
|279,358,000
|360,509,000
|325,128,150
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,613,772
|-5,083,350
|-7,439,634
|14,619,031
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|66,586,520
|34,131,667
|29,892,306
|56,952,275
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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