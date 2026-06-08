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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至47.71元，預估目標價為360元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2026年EPS預估：中位數由46.04元上修至47.71元，其中最高估值61.5元，最低估值31.62元，預估目標價為360元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值61.5(61.5)90.0694.19
最低值31.62(31.62)27.5439.63
平均值47.14(46.69)60.2456.19
中位數47.71(46.04)59.3447.39

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值332,719,110517,650,770605,531,040
最低值195,411,980204,678,460268,186,000
平均值271,085,690350,775,390366,237,470
中位數279,358,000360,509,000325,128,150

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS6,613,772-5,083,350-7,439,63414,619,031
營業收入
(單位：新台幣千元)		66,586,52034,131,66729,892,30656,952,275

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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