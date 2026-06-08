鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-08 18:50

元山 (6275-TW) 今 (8) 日召開法說會，總經理劉賢文指出，受惠 AI 伺服器需求暢旺，公司已斬獲台系 ODM 廠的訂單，為因應產能需求，已啟動中國東莞廠的產能擴充，月產能將達 60 萬台 AI 伺服器的風扇散熱模組，預計第三季開始將逐步貢獻。

劉賢文表示，元山於中國東莞有達伸、塔崗以及角社 3 座廠，核心業務為生產散熱風扇與模組。為支援 AI 伺服器散熱風扇與模組需求，目前正在建置新產線，待產線建置完成，月產能將達 60 萬台風扇與模組，預計 9 月開始逐步貢獻，不過初期占比仍不高，預估明年上半年產能滿載。

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在高效能運算風扇方面，元山已完成全系列產品開發，目前正陸續與各大系統廠及 Tier1 供應鏈廠等潛在客戶展開接洽及送樣測試，並進入客戶認證與導入階段。

另一方面，應用在 AI 液冷散熱系統的水冷板 (Cold Plate) 的布局上，元山積極在 3kW 等級的方案上投入研發，持續與潛在客戶進行技術驗證及性能優化測試，以滿足未來高功耗 AI 晶片散熱需求。

針對液冷散熱系統領域，元山已完成 120kW、150kW 及 300kW Side Car 的產品開發，其中，120kW 液冷散熱系統將執行量產機驗證測試，後續將與潛在合作夥伴就產品規格、應用場域及客製化需求進行深入討論，進一步拓展市場合作機會。

車用領域上，持續與國際 Tier 1 汽車大廠維持合作，劉賢文也表示，目前車用訂單能見度已看至 2028 年第一季。

元山前 5 月營收比重中，汽車電子占 48%，高階運算系統占 28%，生活科技系統占 16%，工業設備與其他占 8%。劉賢文指出，公司將持續投資高階運算相關業務，並以將高階運算相關營收比重超越 30% 為目標，並預期下半年營運將優於上半年。