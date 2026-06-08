鉅亨速報

營收速報 - 鴻勁(7769)5月營收41.30億元年增率高達83.64％

鉅亨網新聞中心

鴻勁(7769-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣41.30億元，年增率83.64%，月增率-5.34%。

今年1-5月累計營收為192.17億元，累計年增率87.85%。

最新價為7035元，近5日股價下跌-11.92%，相關半導體業下跌-0.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-485 張
  • 外資買賣超：-563 張
  • 投信買賣超：+89 張
  • 自營商買賣超：-11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 41.30億 84% -5%
26/4 43.63億 112% 2%
26/3 42.88億 111% 39%
26/2 30.96億 57% -7%
26/1 33.41億 74% 0%
25/12 33.29億 75% 10%

鴻勁(7769-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC測試分選機及其相關設備整合性解決方案。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報5月營收鴻勁

相關行情

台股首頁我要存股
鴻勁7035-3.30%
美元/台幣31.580+0.33%

鉅亨贏指標

了解更多

#低檔換手

中強短弱
鴻勁

78.95%

勝率

#連續長上影

中強短弱
鴻勁

78.95%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty