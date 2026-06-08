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營收速報 - 萬泰科(6190)5月營收9.76億元年增率高達30.14％

鉅亨網新聞中心

萬泰科(6190-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣9.76億元，年增率30.14%，月增率-4.06%。

今年1-5月累計營收為44.85億元，累計年增率19.88%。

最新價為76.8元，近5日股價下跌-11.63%，相關通信網路類指數下跌-1.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-710 張
  • 外資買賣超：-262 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-448 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 9.76億 30% -4%
26/4 10.17億 40% 9%
26/3 9.31億 12% 36%
26/2 6.83億 -3% -22%
26/1 8.78億 21% 22%
25/12 7.22億 13% 9%

萬泰科(6190-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為區域網路線.電子線。汽機車用線。電源線 電腦線。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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