營收速報 - 萬泰科(6190)5月營收9.76億元年增率高達30.14％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為44.85億元，累計年增率19.88%。
最新價為76.8元，近5日股價下跌-11.63%，相關通信網路類指數下跌-1.41%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-710 張
- 外資買賣超：-262 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-448 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|9.76億
|30%
|-4%
|26/4
|10.17億
|40%
|9%
|26/3
|9.31億
|12%
|36%
|26/2
|6.83億
|-3%
|-22%
|26/1
|8.78億
|21%
|22%
|25/12
|7.22億
|13%
|9%
萬泰科(6190-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為區域網路線.電子線。汽機車用線。電源線 電腦線。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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