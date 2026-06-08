營收速報 - 茂迪(6244)5月營收2.94億元年增率高達31.54％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為13.64億元，累計年增率6.95%。
最新價為25.85元，近5日股價下跌-4.49%，相關光電類指數上漲0.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4579 張
- 外資買賣超：-4286 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-293 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|2.94億
|32%
|-5%
|26/4
|3.08億
|19%
|10%
|26/3
|2.81億
|5%
|23%
|26/2
|2.29億
|-18%
|-9%
|26/1
|2.52億
|2%
|-0%
|25/12
|2.53億
|-12%
|-5%
茂迪(6244-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為太陽能電池、太陽能模組、太陽能電力轉換器之製造及銷售。太陽能發電系統之設計架設及銷售、太陽能電力之銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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