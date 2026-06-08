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營收速報 - 茂迪(6244)5月營收2.94億元年增率高達31.54％

鉅亨網新聞中心

茂迪(6244-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣2.94億元，年增率31.54%，月增率-4.56%。

今年1-5月累計營收為13.64億元，累計年增率6.95%。

最新價為25.85元，近5日股價下跌-4.49%，相關光電類指數上漲0.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4579 張
  • 外資買賣超：-4286 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-293 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 2.94億 32% -5%
26/4 3.08億 19% 10%
26/3 2.81億 5% 23%
26/2 2.29億 -18% -9%
26/1 2.52億 2% -0%
25/12 2.53億 -12% -5%

茂迪(6244-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為太陽能電池、太陽能模組、太陽能電力轉換器之製造及銷售。太陽能發電系統之設計架設及銷售、太陽能電力之銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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