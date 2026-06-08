鉅亨網記者張欽發 台北
在傳統淡季中，蘋果光學元件供應鏈玉晶光 (3406-TW) 及大立光 (3008-TW)2026 年 5 月營收都較上月下滑，玉晶光今 (8) 日公布 2026 年 5 月營收 16.29 億元，月減 29.62%，年增 30.24%；2026 年 1-5 月營收 100.84 億元，年增 19.67%。
玉晶光 指出，每年的 5、6 月大都是客戶新舊機種換線，因此營運較淡，但今年上半年整體營收仍較去年成長，光學鏡頭 7 月開始進入量產階段，需求將會大幅增加；另外，新產品的部分，已經開始進入送樣階段，未來對營運的幫助多寡端看客戶的認證速度及市場需求，玉晶光仍持續接觸其他相關客戶，期待此產品能為公司增加重要的營運貢獻。
玉晶光今天除息 17 元，除息參考價爲 665 元，受台股大盤激動劇烈影響，珍晶光收盤價報 654 元，呈現貼息。
而大立光日前公布 5 月營收，大立光在原本屬於淡季的第二季營收，可能呈現連續 3 個月的月月 下滑走勢，大立光 2026 年 5 月營收爲 45.93 億元，月減 14.35%，年增 41.83%，由於主要客戶端在進行新舊機種交替期及拉貨排程的安排，預估 6 月營收還要較 5 月下滑。
大立光 2026 年 1-5 月營收 254.95 億元，年增 15.12%。
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