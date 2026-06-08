玉晶光 指出，每年的 5、6 月大都是客戶新舊機種換線，因此營運較淡，但今年上半年整體營收仍較去年成長，光學鏡頭 7 月開始進入量產階段，需求將會大幅增加；另外，新產品的部分，已經開始進入送樣階段，未來對營運的幫助多寡端看客戶的認證速度及市場需求，玉晶光仍持續接觸其他相關客戶，期待此產品能為公司增加重要的營運貢獻。