營收速報 - 合騏(8937)5月營收8,941萬元年增率高達1337.24％
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今年1-5月累計營收為3.67億元，累計年增率913.5%。
最新價為24.15元，近5日股價下跌-6.92%，相關其他類指數上漲3.05%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-204 張
- 外資買賣超：-161 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-43 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|8,941萬
|1337%
|-15%
|26/4
|1.05億
|1247%
|26%
|26/3
|8,294萬
|1219%
|-5%
|26/2
|8,754萬
|1259%
|3735%
|26/1
|228萬
|-76%
|-56%
|25/12
|514萬
|-8%
|24%
合騏(8937-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為生產機車(多功能休閒車)及其零件等買賣業務。生產電動機車(電動代步車)及其零件等買賣業務。生產其他交通運輸工具及其零件等買賣業務(沙灘車、殘障代步車)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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