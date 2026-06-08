營收速報 - 台塑化(6505)5月營收577.77億元年增率高達26.87％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為2,812.89億元，累計年增率6.12%。
最新價為52.6元，近5日股價上漲7.59%，相關油電燃氣上漲6.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+22864 張
- 外資買賣超：+23157 張
- 投信買賣超：+111 張
- 自營商買賣超：-404 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|577.77億
|27%
|-6%
|26/4
|615.22億
|33%
|-3%
|26/3
|633.21億
|8%
|39%
|26/2
|454.95億
|-17%
|-14%
|26/1
|531.74億
|-11%
|0%
|25/12
|529.37億
|2%
|13%
台塑化(6505-TW) 所屬產業為油電燃氣業，主要業務為石油化工原料製造業(C801020)。基本化學工業製造業(C801010)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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