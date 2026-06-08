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營收速報 - 台塑化(6505)5月營收577.77億元年增率高達26.87％

鉅亨網新聞中心

台塑化(6505-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣577.77億元，年增率26.87%，月增率-6.09%。

今年1-5月累計營收為2,812.89億元，累計年增率6.12%。

最新價為52.6元，近5日股價上漲7.59%，相關油電燃氣上漲6.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+22864 張
  • 外資買賣超：+23157 張
  • 投信買賣超：+111 張
  • 自營商買賣超：-404 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 577.77億 27% -6%
26/4 615.22億 33% -3%
26/3 633.21億 8% 39%
26/2 454.95億 -17% -14%
26/1 531.74億 -11% 0%
25/12 529.37億 2% 13%

台塑化(6505-TW) 所屬產業為油電燃氣業，主要業務為石油化工原料製造業(C801020)。基本化學工業製造業(C801010)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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